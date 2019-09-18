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الأردن: الإفراج عن مواطنين اثنين كانا محتجزين فى ليبيا منذ أكثر من عام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:45 م
الأردن: الإفراج عن مواطنين اثنين كانا محتجزين فى ليبيا منذ أكثر من عام السفير سفيان سلمان القضاة
أ ش أ

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أعلنت المملكة الأردنية، أن السلطات المعنية فى ليبيا أفرجت عن اثنين من أصل ثلاثة مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام، حيث يصل المواطنين المفرج عنهم إلى مطار الملكة علياء الدولى، مساء اليوم الأربعاء.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة - "إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبيى محمد الطاهر سيالة، الأسبوع الماضى، أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الإفراج عن المواطنين الأردنيين المحتجزين لديها.

وشكر القضاة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - حكومة ليبيا لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح مواطنينا والعمل على تأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، معربا عن أمله بالإفراج قريبا عن المواطن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة حسب ما وعد الجانب الليبي، مؤكدا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ستستمر جهودها واتصالاتها مع الجانب الليبى إلى أن يتم تأمين عودة المواطن الثالث إلى المملكة.


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