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اعرف ماذا قالت محكمة النقض عن استخدام العلامات التجارية للمنتجات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:02 م
اعرف ماذا قالت محكمة النقض عن استخدام العلامات التجارية للمنتجات محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قالت محكمة النقض بشأن استخدام العلامة التجارية على المنتجات ، إنها أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، وأوضحت المحكمة خلال الطعن رقم 11414 لسنة 85 قضائية، مفاد نص المواد 63 ، 73 ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو استغلالاً زراعياً أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها (المادة 73 من القانون سالف الذكر)

وتابعت المحكمة، وتسجل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم بإنتاجها، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها (م 74/2 من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب عـلى استعمال العلامة وتسجيلها عدم جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات العلامة عن ذات الفئة، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التى تم تسجيلها ، فلا تعتبر تعدياً على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة.

 

 


محكمة النقض

العلامات التجارية

استخدام العلامات التجارية فى المنتجات

قانون الملكية الفكرية

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