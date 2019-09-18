سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استئناف المحادثات لوقف إضراب عمال "جنرال موتورز"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:17 ص
استئناف المحادثات لوقف إضراب عمال "جنرال موتورز" جنرال موتورز
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنفت شركة "جنرال موتورز" ونقابة عمال السيارات فى الولايات المتحدة محادثاتهما فى محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهى إضراب ما يقرب من 50 ألف من عمال الشركة.

وذكرت قناة ( الحرة ) الإخبارية اليوم الأربعاء أن هناك توقعات بحدوث انفراجة قريبة.

يذكر أن نحو 50 ألف من عمال شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات الأمريكية شاركوا فى أكبر إضراب تشهده الشركة منذ أكثر من عقد بسبب خلافات حول الأجور.

وكانت "جنرال موتورز" أعلنت فى بيان مطلع أغسطس الجارى أن أرباحها خلال الربع الثانى من العام الجارى بلغت 700 مليون دولار، فى حين بلغت الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى 1.1 مليار دولار.

 

 


جنرال موتورز

اضراب عمال جنرال موتورز

امريكا

شركه جنرال موتورز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأزمات المتلاحقة تهدد جنرال موتورز.. عملاق صناعة السيارات الأمريكية يواجه إضراب 50 ألف عامل.. الشركة تواجه انتقادات مستمرة من ترامب بسبب إغلاق مصانعها.. ومشكلة بالفرامل تتسبب فى استدعاء ملايين السيارات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:30 ص

الصحف العالمية: إضراب آلاف العاملين بجنرال موتورز بالولايات المتحدة.. بوردو فارما الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية.. وجامعات بريطانية تخزن مناديل التواليت تحسبا لبريكست بدون اتفاق

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:14 م

إضراب 50 ألف من العاملين بجنرال موتورز بعد فشل الاتفاق بشأن تحسين أوضاعهم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:38 ص

رئيس"جنرال موتورز": لقائى مع ترامب "مثمرا وقيما"

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 01:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

الإسكان: طرح مرحلة جديدة بمشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

متنامش كتير.. 7 أمراض قد تصيبك بسبب كثرة النوم أبرزها السكر والقلب

لحماية خصوصيتك.. هكذا يمكنك إيقاف ميزة التعرف على الوجه بفيس بوك

لحماية خصوصيتك.. هكذا يمكنك إيقاف ميزة التعرف على الوجه بفيس بوك

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

غراميات نجمات الزمن الجميل مع ابن الجيران.. زهرة العلا تحب تحت التهديد

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

5 أسباب لثبات وزنك أبرزها تجاهل وجبة الإفطار وقلة تناول الماء

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يبحث عن الثأر من يوفنتوس الليلة فى دورى أبطال أوروبا

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

مستشفيان و8 وحدات صحية تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأقصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة