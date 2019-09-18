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ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:36 ص
ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحا 18.24 نقطة ليصل إلى مستوى 7788.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% خاسرا 16.92 نقطة ليصل إلى مستوى 3606.33 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 30.7 مليون سهم بقيمة 764 مليون ريال، وارتفعت أسهم 113 شركة، فيما تراجعت 30 شركة. 
 
وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.73%، ثم قطاعى السلع الرأسمالية والمرافق العامة بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.50%.
 
وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.38%، ثم أميانتيت بنسبة 3.05%، ثم المتقدمة بنسبة 2.71%، فيما تصدر سهم "الفخارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.08% ثم أسيج بنسبة 0.89%، ثم الأهلى بنسبة 0.87%.

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