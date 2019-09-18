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احذر.. مرض يشبه الإنفلونزا ينتشر فى العالم خلال 36 ساعة ويقتل 80 مليون شخص

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:08 م
احذر.. مرض يشبه الإنفلونزا ينتشر فى العالم خلال 36 ساعة ويقتل 80 مليون شخص منظمة الصحة العالمية
كتب بيتر إبراهيم

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حذر رئيس منظمة الصحة العالمية السابق "جرو هارليم براندتلاند" من أن مرضًا شبيهًا بالأنفلونزا قد ينتشر في جميع أنحاء العالم خلال 36 ساعة ويقتل 80 مليون شخص.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قبل قرن من الزمان أصابت وباء الإنفلونزا الإسبانية ثلث سكان العالم وقتلت 50 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أنه إذا حدث تفشي مماثل مع عدد السكان الذين يسافرون باستمرار، فقد تكون الآثار أسوأ.

أصدر مجلس رصد الاستعداد العالمي (GPMB)، وهو فريق من خبراء الصحة بقيادة رئيس سابق لمنظمة الصحة العالمية، التقرير لمحاولة حث قادة العالم على العمل.

وقالت المجموعة في تقرير أصدرته اليوم: "خطر انتشار وباء في جميع أنحاء العالم خطر حقيقي".

وأضاف العلماء أن المرض سريع الحركة لديه القدرة على قتل عشرات الملايين من الناس، وتعطيل الاقتصاد وزعزعة الأمن القومي.

وقال التقرير الذي يحمل اسم "عالم في خطر" إن الجهود الحالية للتحضير لتفشي المرض غير كافية على الإطلاق.

ومن بين الفيروسات السابقة فيروسات الإيبولا وزيكا ونيباه وخمسة أنواع من الأنفلونزا.

وشملت الأخيرة فيروس غرب النيل، ومقاومة المضادات الحيوية، والحصبة، والتهاب النخاع الرخو الحاد، والحمى الصفراء، وحمى الضنك، والطاعون، وجديري القرود البشري.

 

 


منظمة الصحة العالمية

الانفلونزا

فيروس الانفلونزا

فيروس شبيه بالانفلونزا

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