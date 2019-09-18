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ابعدى عن وجع الظهر وغنيله.. نصائح لتخفيف ألم الظهر أثناء الحمل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:30 م
ابعدى عن وجع الظهر وغنيله.. نصائح لتخفيف ألم الظهر أثناء الحمل ألم الظهر أثناء الحمل
كتبت فاطمة خليل

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آلام الظهر أثناء الحمل من أكثر الآلام الصحية الشائعة، وتحدث لسببين أحدهما الوزن الزائد الناجم عن الحمل، وكذلك وزن الجنين الذى يُحمل في مقدمة الجسم، مما يحول مركز ثقلك للأمام ويزيد الضغط على أسفل الظهر، لذا قد تضطر العضلات في ظهرك إلى بذل جهد أكبر لدعم ظهرك، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج ألم الظهر أثناء الحمل، وفقاً لموقع"spine".

الم الظهر
الم الظهر

نصائح لتخفيف الم الظهر أثناء الحمل
 

-تمرين السباحة، من أفضل الرياضات التى تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية أثناء الحمل دون أن تسبب خطر على الأم والجنين، فهى وسيلة ممتازة للحفاظ على اللياقة البدنية وتخفيف الضغط على ظهرك من الوزن الزائد للحمل.

-إذا كان عليك أن تلتقط شيئًا ما من الأرض، اركعى على ركبة واحدة مع جعل القدم الأخرى مسطحة على الأرض، بأقرب ما يمكن من العنصر الذي ترفعيه، ارفعي ساقيك ، وليس ظهرك ، مع إبقاء الشئ الذى تلتقطيه قريبًا من جسمك في جميع الأوقات، وكونى حذرة فقد يسبب حمل الأشياء بطريقة خاطئة خطراً على صحة جنينك.

-كونى حذرة أثناء حمل الأشياء، واحتفظى بالأشياء بالقرب من جسمك قدر المستطاع حتى لا تسبب ضغطاً على ظهرك.

-لا تنامى على ظهرك وضعى وسادة تحت ركبتيكِ أثناء النوم، حتى يقل الضغط على ظهرك، والأفضل أن تنامى على جانبك مع وضع وسادة بين ركبتيك يقلل أيضًا من الضغط.

-تمارين لدعم عضلات الظهر والحوض، مع استخدام الملابس الداعمة التي قد تكون مفيدة لآلام الظهر أثناء الحمل واستخدام العلاجات الموضعية مثل الحرارة والبرودة.


علاج الم الظهر

الم الظهر اثناء الحمل

الم الظهر

الحمل

الم الظهر فى الحمل

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