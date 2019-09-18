إندونيسيا تعتزم إعادة إرسال 547 حاوية نفايات إلى دول غربية

جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت إندونيسيا اليوم الأربعاء اعتزامها إعادة إرسال 547 حاوية نفايات إلى دول غربية بعد اكتشاف تلوثها بالبلاستيك ومواد خطرة.

وقال المسؤول بالجمارك هيرو بمبودى -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- إنه تم إعادة تسعة حاويات بها 135 طنا من المخلفات إلى أستراليا اليوم ضمن 156 حاوية محجوزة بميناء "تانجيرانج" تمهيدا لإعادة إرسالها قريبا إلى الولايات المتحدة ونيوزيلندا وإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا.

وتابع المسؤول أن الحكومة ضبطت أكثر من ألفى حاوية مخالفة بعدة موانى منذ يوليو الماضي. كما أضاف أنه يجرى التحقيق بشأن بقية الحاويات وذلك فى ظل تنامى الرفض بدول جنوب شرق آسيا لاستقبال مخلفات الدول المتقدمة.