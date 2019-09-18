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إعفاء أبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا من مصروفات البرامج بنسبة 25%

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:13 م
إعفاء أبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا من مصروفات البرامج بنسبة 25% الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إعفاء أبناء العاملين والموظفين وأفراد الأمن الادارى وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المصروفات الدراسية الخاصة بالبرامج الخاصة بنسبة 25%.

وقال رئيس الجامعة، إن القرار لم يفرق بين أبناء العاملين أو الموظفين أو الأساتذة، ولكن يطبق على الجميع دون أدنى تفرقة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص جامعة طنطا واهتمامها الشديد بالطلاب وتوفير مناخ جامعى ملائم.

وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة طنطا تقدم 21 برنامجاً مميزاً بكليات الجامعة المختلفة، تطبيقاً لسياسة الدولة فى إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر والعالم.

وعلى جانب آخر، شارك الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، فى اللقاء التعريفى الذى نظمته كلية الطب للترحيب بالطلاب الجدد، بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبى، بمشاركة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية.

وفى كلمته هنأ رئيس الجامعة الطلاب الجدد بتفوقهم فى المرحلة الثانوية متمنياً لهم استمرار هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية فى واحدة من أعرق الكليات وأهمها على الإطلاق لارتباطها بصحة المواطنين، مطالباً اياهم بالاستزادة من العلم والمعرفة والاستفادة من خبرة أساتذتهم لصقل خبراتهم ومهاراتهم.

شارك فى اللقاء الدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو زعير وكيل الكلية للدراسات العليا، و الدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجمع من رؤساء الأقسام العلمية والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما تم تكريم طلاب بكالوريوس البرنامج الدولى للطب والجراحة القائم على الجدارات بحضور الدكتور محمد جابر المنسق الاكاديمى للبرنامج .

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء (

 

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء 

 


الغربية

جامعه طنطا

كلية الطب

العاملين بجامعة طنطا

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