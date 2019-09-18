إصابة 3 أشخاص فى اصطدام سيارة بمبنى ترامب بلازا بإحدى ضواحى نيويورك

اصطدمت سيارة بالردهة الرئيسية لمبنى ترامب بلازا فى مدينة نيو روتشيل الأمريكية شمالى نيويورك الليلة الماضية فأصيب سائقها واثنان آخران بجروح طفيفة.

وليس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكان إقامة فى المبنى السكنى الفاخر.



ترامب بلازا

وقالت محطة محلية تابعة لقناة (إيه.بى.سى) إن السائق خرج من السيارة التى كانت من طراز مرسيدس بنز سى 300 وجلس بغير اكتراث على أريكة فى الردهة الرئيسية للمبنى بعد الاصطدام الذى وقع الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى.

وذكرت قناة (إن.بى.سى) ووسائل إعلام أخرى أن الاصطدام كان حادثا عارضا على ما يبدو وأن الشرطة تستجوب السائق.

وقالت شرطة نيو روتشيل لوسائل الإعلام المحلية إنه لا يوجد ما يدعو للريبة فيما يتعلق بالاصطدام.



قوات الشرطة الأمريكية أمام المبنى

وقال متحدث باسم منظمة ترامب فى بيان أُرسل بالبريد الإلكترونى لقناة (إيه.بى.سى نيوز) "نود أن نشكر أول من لبوا النداء لسرعة تعاملهم مع الحادثة... نحن ممتنون بحق لخدماتهم".

ولم يتسن لرويترز الاتصال بممثل عن أملاك ترامب أو شرطة نيو روتشيل للتعليق.