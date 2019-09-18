إخلاء عقار من 3 طوابق بطوخ بعد تصدعه وتشكيل لجنة لفحصه

القليوبية - إبراهيم سالم

أخلت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ فى بمحافظة القليوبية، منزل مكون من 3 طوابق بعد تصدعه حفاظا على أرواح المواطنين بقرية طنط الجزيرة التابعة لمركز ومدينة طوخ.

وأكد محمد خيرى عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ، أنه تلقى بلاغا من أيمن حسين رئيس الوحدة المحلية بأكياد دجوى التابعة للمركز والمدينة، يفيد بتصدع منزل بناحية طنط الجزيرة بدائرة الوحدة، مكون من 3 طوابق.

وأكد رئيس مدينة طوخ، أنه على الفور، تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل، وانتقل سمير عمر نائب رئيس المدينة، والنقيب محمد عبدالمنعم، لموقع المنزل، وتم إخلاء المنزل وعمل كردون أمنى حول المنزل حفاظا على سلامة المواطنين.