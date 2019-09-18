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إحباط تهريب 730 طربة حشيش بحوزة مهرب في مطروح

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:03 م
إحباط تهريب 730 طربة حشيش بحوزة مهرب في مطروح المتهم وامامه المخدرات
كتب محمود عبد الراضي

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فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى بمطروح لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 730 طربة لمخدر الحشيش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة ، ورصد العناصر القائمة على جلبها وترويجها ، وتشديد الرقابة على منافذ التهريب.
 
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن مطروح تم استهداف المتهم بمسكنه، وضبطه وبحوزته ( 730 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 106,300 كيلو جرام ) ، مخبأة داخل مخزن سرى بالفناء الملحق بالمسكن ، وطبنجة عيار 9مم ، ومبلغ مالى ، وهاتف محمول .
 
واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته للمضبوطات، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ ( خمسة ملايين جنيه تقريباً ) ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
المتهم
المتهم

المضبوطات
المتهم وأمامه المضبوطات

 


تهريب حشيش

تهريب مخدرات

مكافحة المخدرات

وسائل التهريب

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