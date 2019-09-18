إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة المطرية، عاطل "مسجل خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على سعيد.س 38 سنه مسجل خطر وبحوزته 60 جرام من مخدر الهيريون فى منطقة المطرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 400 جنيه، وهاتف محمول.