سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة فى المطرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:00 ص
إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة فى المطرية محكمه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة المطرية، عاطل "مسجل خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على سعيد.س 38 سنه مسجل خطر وبحوزته 60 جرام من مخدر الهيريون فى منطقة المطرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 400 جنيه، وهاتف محمول.

 

 


احالة عاطل

مسجل خطر

مخدر الهيريون

قسم المطرية

المحاكمة الجنائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

خطة "التنمية المحلية" لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظات..فرق عمل من الوزارة لتفقد المخرات والبرابخ.. توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.. وزيادة معدات كسح المياه بالمدن الأكثر خطورة

خطة "التنمية المحلية" لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظات..فرق عمل من الوزارة لتفقد المخرات والبرابخ.. توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.. وزيادة معدات كسح المياه بالمدن الأكثر خطورة

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة