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أمن الدقهلية يضبط متهما صادر ضده 10 أحكام وآخرين بحوزتهما 35 تذكرة هيروين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:23 م
أمن الدقهلية يضبط متهما صادر ضده 10 أحكام وآخرين بحوزتهما 35 تذكرة هيروين المتهم محمود
الدقهلية – سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية ،بالتعاون مع أجهزة أمن دمياط ،من ضبط متهم محكوم عليه في 10 قضايا متنوعة ما بين سرقات بالإكراه، وسلاح ناري، ومخدرات، وبحوزته بندقية آلية، ومبلغ مالي قدرة 1755 جنيها.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية، ومأمور مركز المنزلة يفيد بورود معلومات بأن المدعو "محمود.أ.م. ا.ي"، وشهرته "محمود الشيخ" من مواليد 1991، عاطل، ومقيم بقرية العزيزة بدائرة مركز المنزلة، السابق اتهامه في 10 قضايا متنوعة ما بين سرقات بالإكراه، وسلاح ناري، ومخدرات، آخرهم القضية رقم 12106 لسنة 2019 جنايات مركز المنزلة "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 431 لسنة 2019 جنايات مركز المنزلة "سلاح ناري"، والمحصورة برقم 431 لسنة 2019 المحكوم عليه فيه غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 12106 لسنة 2019 جنايات مركز المنزلة "مخدرات"، بأنه هارب بدائرة قسم دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

بعد تقنين الإجراءات تم الدفع بمأمورية بالتنسيق مع أمن دمياط، حيث تم ضبط المتهم، وبحوزته المضبوطات التالية: بندقية آلية مطموسة الأرقام، و 4 خزينة لبندقية آلية، و 95 طلقة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 1755 جنيها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12914 لسنة 2019 جنايات مركز المنزلة، وجاري العرض على النيابة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط متهم وعاطلين، وبحوزتهم إجمالي 35 تذكرة هيروين مخدر، و 3 أسلحة نارية عبارة عن فرد خرطوش، وطلقات من ذات العيار بدائرة المطرية .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية، ومأمور مركز المطرية يفيد بضبط "فوزي. أ. ف. ع"، 24 عاما، عاطل، ومقيم بمنطقة "الغصنة" بندر المطرية، وبحوزته 20 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر، وزنت 25 جراما، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار .

وضبط "أشرف. أ. ف. س"، 30 عاما، عاطل، ومقيم ببندر المطرية، وبحوزته 15 تذكرة لجوهر الهيروين وزنت 20 جراما، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وتحرر المحضر 7323 لسنة 2019 م .

وضبط " كريم. ح. ا. ا "، وشهرته " كريم حميد "، 23 عاما، عاطل، ومقيم ببندر المطرية، والسابق اتهامه في القضية رقم 35 لسنة 2019 جنايات مركز المطرية "سلاح ناري"، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 340 لسنة 2019 م جنح مركز المطرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .


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