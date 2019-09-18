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بسبب ارتفاع نسب الشيخوخة لـ25%..

أمراض صمامات القلب تصيب أكثر من مليون إيطالى فى 2019

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:53 ص
أمراض صمامات القلب تصيب أكثر من مليون إيطالى فى 2019 أمراض القلب
كتبت فاطمة شوقى

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قالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن أمراض صمامات القلب أصابت أكثر من مليون إيطالى هذا العام، ولرفع مستوى الوعى العام، يتم الاحتفال بأسبوع التوعية بأمراض القلب من 16 إلى 22 سبتمبر.
 
ويقول أليساندرو بوكانيللى، رئيس الجمعية الإيطالية لأمراض القلب والشيخوخة: فى الوقت الحالى، يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا فى إيطاليا يمثلون 25% من عدد السكان تقريبا، وسيتجاوز هذا الرقم عتبة 30% خلال ٢٥ عاما.
 
وأضاف بوكانيللى أن أمراض صمامات القلب التى تظهر عادة بعد سن 65 عاما ستكون أكثر انتشارا بسبب زيادة أعداد كبار السن، مما يؤدى إلى زيادة الإنفاق الصحى.
 

ايطاليا

صمامات القلب

الصحة

أمراض صمامات القلب

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