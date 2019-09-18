أسعار السولار ترتفع فى تركيا للمرة الثانية خلال 20 يومًا وتسجل 6.5 ليرة للتر

كتب - هاشم الفخرانى

لا يزال ارتفاع أسعار المحروقات، وخاصة السولار، يلقى بظلاله على متابعات وسائل الإعلام التركية اليومية، فى ظل تراجع سعر الليرة أمام الدولار وارتفاع نسبة التضخم.



وذكرت قناة "يوى تى فى"، أنه بعد 20 يومًا من زيادة سعر السولار، شهد زيادة جديدة من دون سبب سوى أن الحكومة قررت ذلك.





تركيا

وتابعت، أنه للمرة الخامسة على التوالى يتم زيادة سعر السولار خلال شهرين، وبهذا ستكون الزيادة 7 قروش تركية للتر الواحد ليكون سعر البيع بذلك فى اسطنبول 6.35 ليرة، إزمير 6.47 ليرة، أنقرة 6.44 ليرة.



ومن جانبها أكدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن تركيا احتلت المركز الأول من حيث الدول التى انكمشت اقتصاديا فى الربع الثانى لهذا العام، حيث تراجع الاقتصاد التركى بنسبة 1.4 بالمائة، وفقا لصحيفة جمهوريت.



كما زاد التراجع فى إنتاج الألبان فى شهر يوليو بنسبة 7.5 بالمائة والجبن بنسبة 14.6 بالمائة، حيث وصل الإنتاج لـ54 طنا، كما أوردت صحيفة جمهوريت التركية.



وشهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا حيث تخطت 14 بالمائة، على الرغم من زيادة أعداد الماشية التى بلغت 5.2 بالمائة.