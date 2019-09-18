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أتباع الطرق الصوفية ينشدون القصائد والمديح بمؤتمر التصوف لدعم الدولة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:39 م
أتباع الطرق الصوفية ينشدون القصائد والمديح بمؤتمر التصوف لدعم الدولة الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية
كتب لؤى على

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أنشد أتباع الطرق الصوفية العديد من القصائد والمديح خلال انتظارهم لبدء فعاليات المؤتمر العام للتصوف، الذى تنظمه المشيخة العامة للطرق الصوفية اليوم الأربعاء، بمركز مؤتمرات الأزهر وسط حشد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدى الطرق من جميع أنحاء الجمهورية.
 
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن المؤتمر جاء للتأكيد على دعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء.
 
وأضاف أن المؤتمر يؤكد على أهمية دور التصوف فى دعم القيم الأخلاقية والتسامح وكذلك التصوف فى مواجهة التطرف، ويعد المؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية للتوضيح على أهمية دعم الدولة ونشر القيم الأخلاقية والتسامح.

الطرق الصوفية

دعم الدولة

عبد الهادى القصبى

التسامح الدينى

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