8.2 مليار درهم تجارة أبوظبى من اللؤلؤ فى 6 أشهر

وكالات

بلغ إجمالي قيمة تجارة إمارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، 8.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019، في مؤشر على تواصل نشاط هذا النوع من التجارة التي تعد الأعرق في الإمارات.

شكلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 7.8 في المئة من إجمالي تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري ووصلت قيمتها إلى 104.4 مليار درهم، وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.



ويعكس استمرار نشاط تجارة أبوظبي من اللؤلؤ تواصل الطلب على هذا النوع من السلع التي تلقى رواجاً كبيراً سواء في أوساط التجار العاملين في القطاع أو الأفراد، وهو ما يعطي إشارة واضحة على التجارة بنسب أعلى خلال الفترة المقبلة.



وعادة ما تصنف المؤسسات العالمية المتخصصة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، علماً بأن مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ تعد من أقدم المهن التقليدية التي مارسها المواطنون منذ عدة عقود.



ويظهر التدقيق في نشاط هذه التجارة بلوغ قيمة صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو سبعة مليارات درهم، لتشكل ما نسبته 24.3 في المئة من إجمالي صادرات الإمارة في فترة الرصد نفسها والتي وصلت إلى 28.8 مليار درهم تقريباً.



وعلى مستوى واردات الإمارة من هذه السلعة فقد بلغت القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري 845 مليون درهم تشكل ما نسبته 1.7 في المئة من إجمالي واردات أبوظبي، بحسب أرقام مركز الإحصاء.



أما على جانب تجارة إعادة التصدير من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فقد بلغت قيمتها منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 328 مليون درهم، مقارنة بـ 136 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.