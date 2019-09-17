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يديعوت : حزب"أزرق- أبيض" يحصل على 34 مقعدا مقابل 30 لليكود

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:05 م
يديعوت : حزب"أزرق- أبيض" يحصل على 34 مقعدا مقابل 30 لليكود جانتس

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ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حزب" أزرق- أبيض" تصدر النتائج الأولية فى انتخابات الكنيست التى أجريت اليوم الثلاثاء ، حيث حزب الحزب على 34 مقعداً فى 3 مدن إسرائيلية  متقدماً على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بفارق 4 مقاعد حيث حصل على 30 مقعداً من أصل 120 مقعداَ.

وأضافت الصحيفة أنه فى حال فوز حزب" أزرق- أبيض"سيشكل الحكومة الجديدة فى موعده أقصاه منتصف اكتوبر المقبل ، وأغلقت مراكز الاقتراع فى انتخابات الكنيست بإسرائيل أبوابه فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت تل أبيب ، التاسعة بتوقيت القاهرة .

وجاءت النتائج الأولية للأحزاب الأخرى على النحو التالى حزب اسرائيل بيتنا حصل على 7 مقاعد "ميرتس - باراك". 6 مقاعد  والعمل على 5 مقاعد .

 

أما القائمة العربية المشتركة فقد حققت مفاجأة مدوية بحصولها على 13 مقعداَ ، بينما كانت استطلاعات الرأى أخرى كانت تمنحها 10 مقاعد فقط .

 

وستعلن النتائج الرسمية فى إسرائيل يوم 24 سبتمبر الجارى من خلال اللجنة العليا وبعدها سيكلف الرئيس الإسرائيلى روفيلين ريبلين الحزب المكلف بتشكيل الحكومة ورئيس الائتلاف.


اسرائيل

حزب الليكود

تل ابيب

أزرق

أبيض

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