يديعوت : حزب"أزرق- أبيض" يحصل على 34 مقعدا مقابل 30 لليكود

ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حزب" أزرق- أبيض" تصدر النتائج الأولية فى انتخابات الكنيست التى أجريت اليوم الثلاثاء ، حيث حزب الحزب على 34 مقعداً فى 3 مدن إسرائيلية متقدماً على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بفارق 4 مقاعد حيث حصل على 30 مقعداً من أصل 120 مقعداَ.
وأضافت الصحيفة أنه فى حال فوز حزب" أزرق- أبيض"سيشكل الحكومة الجديدة فى موعده أقصاه منتصف اكتوبر المقبل ، وأغلقت مراكز الاقتراع فى انتخابات الكنيست بإسرائيل أبوابه فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت تل أبيب ، التاسعة بتوقيت القاهرة .
وجاءت النتائج الأولية للأحزاب الأخرى على النحو التالى حزب اسرائيل بيتنا حصل على 7 مقاعد "ميرتس - باراك". 6 مقاعد والعمل على 5 مقاعد .
أما القائمة العربية المشتركة فقد حققت مفاجأة مدوية بحصولها على 13 مقعداَ ، بينما كانت استطلاعات الرأى أخرى كانت تمنحها 10 مقاعد فقط .
وستعلن النتائج الرسمية فى إسرائيل يوم 24 سبتمبر الجارى من خلال اللجنة العليا وبعدها سيكلف الرئيس الإسرائيلى روفيلين ريبلين الحزب المكلف بتشكيل الحكومة ورئيس الائتلاف.
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