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وكيل صحة بنى سويف: بدء الكشف الطبى للطلاب المتقدمين لمدرسة تمريض باروط

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:12 م
وكيل صحة بنى سويف: بدء الكشف الطبى للطلاب المتقدمين لمدرسة تمريض باروط الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، بدء إجراءات الكشف الطبى للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض بنين بمستشفى قروى باروط.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه أجريت أمس اختبارات كشف الهيئة والاختبار الشخصى واختبار الإملاء واختبار اللغة الإنجليزية.

 

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة، إلى أن 30 طالبا يخضعون للاختبارات بحد أدنى 269 ، بالإضافة إلى 39 طالبا احتياطيا بحد أدنى 266 درجة.

 

وفى سياق منفصل، قال محمد حسام الدين أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، إنه بناء على البروتوكول المبرم بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمى تم الانتهاء من صيانة 28 مدرسة فصل واحد إلى جانب 6 مدارس بإدارة بنى سويف و4 مدارس بإدارة ناصر.

وأضاف وكيل تعليم بنى سويف فى بيان له، أنه جارى استلام 18 مدرسة بإدارة الفشن و20 مدرسة بإدارة سمسطا و20 مدرسة بإدارة ببا.

 

وأكد وكيل التعليم، أن أعمال الصيانة تمت بالتنسيق مع الدكتورة سمية سمير المنسق الميدانى لبرنامج الأغذية العالمى وإيمان فتحى مدير إدارة التعليم المجتمعى ومعتز حسن مدير إدارة الأمن بالمديرية ومصطفى الصايم منسق اللامركزية بالمديرية وسلوى ربيع مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

 

1مدارس الفصل الواحد
مدارس الفصل الواحد

 

تطوير مدارس الفصل الواحد
تطوير مدارس الفصل الواحد

 

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

 

صيانه مدارس بنى سويف
صيانه مدارس بنى سويف

تعليم بنى سويف

بنى سويف

مدرسة تمريض بنى سويف

تمريض

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