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وزير الداخلية الموريتانى: تمهيد الطريق البرى إلى الجزائر سيعزز المبادلات التجارية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:08 م
وزير الداخلية الموريتانى: تمهيد الطريق البرى إلى الجزائر سيعزز المبادلات التجارية وزير الداخلية الموريتانى محمد سالم
أ.ش.أ

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قال وزير الداخلية الموريتانى محمد سالم ولد مرزوك، إن تمهيد الطريق البرى الرابط بين موريتانيا والجزائر سيعزز ويسرع وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير،خلال مباحثات اليوم، الثلاثاء، مع السفير الجزائرى لدى موريتانيا نور الدين خندودى - على متانة العلاقات الموريتانية الجزائرية، مشيرًا إلى أن التوقيع قريبًا على إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين سيعزز تلك العلاقات الأخوية ويجعلها على مستوى آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

بدوره، أكد الدبلوماسى الجزائرى أن العلاقات بين البلدين تستمد متانتها من الارتباط التاريخى ووحدة الدين وحسن الجوار، مما مكن البلدان من قطع أشواط هامة لتعزيز وتطوير تلك العلاقات مثل فتح الطريق البرى الرابط بينهما وغير ذلك من المجالات ذات الصلة بتعزيز التعاون المشترك.


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