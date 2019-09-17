وزير الخارجية: تعثر مفاوضات سد النهضة أمر يثير الاستغراب

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن تعثر مفاوضات سد النهضة وعدم تناول القضايا الفنية فى ظل وجود وزراء رى الدول الثلاث أمر يثير الاستغراب.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية فرنسا على رغبة مصر فى التوصل لنقطة توافق وتفاهم مشترك، مشيرا إلى أن بلاده تأمل ألا يكون الإطار التفاوضي بدون أجل ووقت زمنى محدد للتوصل لنتائج.

وشدد شكرى، على ضرورة الحفاظ على مصالح مصر والسودان، مؤكدا أن القاهرة مفتحة على المشاورات وتحقيق اثيوبيا التنمية التى ستؤدى لتضرر مصر بعض الشىء، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على أساس فنى وعلمى ولو كانت هناك إرادة سياسية فالاتفاق قابل للتحقيق.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى استقبل فى قصر التحرير، صباح اليوم الثلاثاء، جان-إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أن المباحثات تطرقت لدفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وسُبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا.

كان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى قد زار الخرطوم، الاثنين، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى.

وعقد لودريان مباحثات مع رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك.