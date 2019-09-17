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وزارة البيئة تجرى متابعات ميدانية لمواجهة السحابة السوداء بالدقهلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:53 ص
وزارة البيئة تجرى متابعات ميدانية لمواجهة السحابة السوداء بالدقهلية متابعات ميدانية لمواجهة السحابة السوداء بالدقهلية
كتب أسامة عبد الحميد

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نفذ وفد من جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا، حملة مرور على عدد من مواقع جمع قش الأرز بميت غمر لمتابعة أعمال الكبس والفرم للقش، ورصد الأوضاع على جوانب الترع ومخالفات الحرق للمخلفات الزراعية، يأتى هذا فى إطار توجيهات وزير البيئة بالمتابعة الميدانية لإجراءات نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية  المحلية.

من ناحية أخرى تتابع المحاور الليلية التابعة لجهاز شئون البيئة بشرق الدلتا، رصد أعمال جمع قش الأرز بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتبين تزايد عمليات الكبس والفرم والتجميع بواسطة الأهالى والمتعهدين، كما استمر فتح مواقع تجميع قش الأرز فى نطاق مراكز المحافظة، حيث تم فتح 54 موقع فى مركز بلقاس، و 32 موقع ببنى عبيد ودكرنس.

كما قام الفرع بتنفيذ عدة حملات لفحص عوادم المركبات على طريق المنصورة - جمصة السريع وحمله أخرى على كمين منيه سندوب – القاهرة، بالاشتراك مع الادارة العامة للمرور بالدقهلية وقوات حماية الطرق، حيث تم فحص عدد  140 سيارة منها عدد 60 بنزين مطابق 55 ومخالف 5 و 80 سولار مطابق 71 ومخالف 9 وقام أعضاء اللجنة بتوعية المواطنين لضبط المركبات المخالفة، للحفاظ على نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وقامت لجنة مصادر التلوث بالفرع بالإشتراك مع إدارة البيئة بمجلس مدينة ومركز ميت غمر بالمرور على عدد 16 مصنع طوب طفلى بأبو نبهان وسرنجا وكفر سرنجا / ميت غمر / طريق المنصورة القاهرة وتبين للجنة وجود عدد (10) مصنع طوب طفلى متوقف عن العمل و (6) مصنع طوب طفلى يعمل بالمازوت/ مطابق الاشتراطات البيئية كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على مصنع تدوير القمامة بسندوب والمقلب الملحق به لمتابعه سير العمل بالمصنع لمواجهة تراكم المخلفات.

متابعات ميدانية لإجراءات مواجهة السحابة السوداء بالدقهلية (1)
متابعات ميدانية لإجراءات مواجهة السحابة السوداء بالدقهلية (1)

 

متابعات ميدانية لإجراءات مواجهة السحابة السوداء بالدقهلية (2)
متابعات ميدانية لإجراءات مواجهة السحابة السوداء بالدقهلية (2)

 

 

متابعات ميدانية لإجراءات مواجهة السحابة السوداء بالدقهلية (3)
متابعات ميدانية لإجراءات مواجهة السحابة السوداء بالدقهلية (3)

 


وزارة البيئة

متابعات ميدانية

السحابة السوداء

الدقهلية

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