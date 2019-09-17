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وزارة الأوقاف تعقد لقاءات ثقافية مع كبار ضيوف مؤتمر بناء الدول

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:39 م
وزارة الأوقاف تعقد لقاءات ثقافية مع كبار ضيوف مؤتمر بناء الدول وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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عقدت وزارة الأوقاف، عددًا من اللقاءات الثنائية مع نخبة من كبار ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثين ،الذى عقد بالقاهرة مؤخرا ، بمشاركة 300 ضيف ممثلين للعالم الإسلامى .

وشملت اللقاءات لقاء الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، و الدكتور أحمد زاهر علي وزير الشئون الإسلامية بدولة المالديف ، والدكتورعلى النعيمي ، رئيس المجلس الأعلى للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات ، والشيخ عبد الرحمن آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة البحرين ، وفضيلة الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا ، وبويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا، و الشيخ نصرت رمضان رئيس الجمعية الاسلامية الثقافية بمقدونيا.

وتعقد لقاءات اليوم بعدد من المفتين ، ورؤساء المؤسسات العلمية المشاركين فى المؤتمر ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك .

 

 


وزارة الاوقاف

مؤتمر بناء الدول

وثيقة القاهرة

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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