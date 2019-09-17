نائب محافظ الإسماعيلية: إقامة 26 مشروع استثمارى جديد بالمحافظة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم اعتماد الموافقة النهائية على إقامة 26 مشروعًا استثماريًا جديدًا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية تصل جملة تكلفتها الاستثمارية الى نحو 144.7 مليون جنيها وتوفر نحو 1777 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة وتشمل مشروعات متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات وأجهزة منزلية وكهربائية ولوحات الجهد المنخفض والجهد المتوسط وتصنيع بلط والنتاج الكواشف المعدنية ومستلزمات التعبئة والتغليف وتصنيع كافة أنواع البلاستيك والأحذية الجلدية والحلوى الجافة والشيكولاتة والمقرمشات ومنتجات الأسفنج الصناعى والمراتب.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدورى لمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة والتى ترأسها نائب المحافظ فى حضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد والمستشار جمال عمار، المستشار القانونى للمحافظة وعمر أدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورئيس لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والذى تناول استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة .

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلى كافة الجهات المعنية لتتولى المرور والمتابعة لجميع المصانع والمشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية لمراجعة موقفها وتلافى أية ملاحظات أو مخالفات للوائح والقوانين المنظمة للعمل.

ويأتى هذا تنفيذا لخطة الدولة بشأن التوسع فى الاستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتشجيع المستثمرين الجادين وتسهيل اقامة المشروعات الجديدة فى اسرع وأقل وقت ممكن بعيدا عن أى شكل من أشكال الروتين والبيروقراطية.