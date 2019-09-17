موسكو تطرح أحدث أسلحة التصدى للطائرات بدون طيار فى معرض دبى

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ذكرت شركة (روس أوبورون اكسبورت) الحكومية الروسية لصادرات السلاح، أنها ستطرح خلال معرض (دبي للطيران - 2019) أحدث التقنيات الروسية المخصصة لمكافحة الطائرات بدون طيار.

وقال المدير العام للشركة "ألكسندر ميخييف" - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - : "إن الاستخدام الواسع النطاق للطائرات بدون طيار ينشئ تحديات أمنية جديدة، ولذلك قامت المصانع الحربية الروسية بإنتاج مجموعة كبيرة من الوسائل الحديثة؛ للتصدي لهذه الطائرات".

وأضاف "مخييف" : " أن حجم سوق الأسلحة العالمية لمكافحة الطائرات بدون طيار يبلغ مليارات الدولارات، والضرر الناجم عن تجاهل مثل هذا التهديد يمكن أن يكون أكبر بعدة مرات".

يُذكر أن شركة (روس أوبورون إكسبورت) تخطط - خلال مشاركتها في معرض (دبي للطيران 2019) - لإجراء محادثات مع المشاركين في المعرض من الدول العربية بشأن بيع أحدث الوسائل الروسية لمكافحة الطائرات بدون طيار، وسيقام المعرض في الفترة (17 - 21) نوفمبر القادم في دبي بدولة الإمارات.

يُشار إلى أن هذه الشركة هي الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيات العسكرية، وتعمل هذه الشركة ضمن قوام الشركة الروسية القابضة (روستيخ).