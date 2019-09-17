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مكتب التنسيق يعلن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة اليوم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:00 ص
مكتب التنسيق يعلن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة اليوم تنسيق - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وكذلك المتخلفين عن المراحلة السابقة ومستنفذى الرغبات، اليوم الثلاثاء، وبحد أقصى يوم غد الأربعاء.

وأضاف مكتب التنسيق، أنه من المقرر أيضا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل ومدارس Steam  للعلوم والتكنولوجيا، بحيث ينتهى مكتب التنسيق من كل العمليات الخاصة به قبل نهاية الأسبوع الجارى.

كانت وزارة التعليم العالى، أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التى يحسب علي اساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب).

 


تقليل الاغتراب

موقع التنسيق

التعليم العالى

المرحلة الثالثة للتنسيق

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