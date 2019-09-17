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مفاهيم اقتصادية.. ما هو التأمين التكافلى؟

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:00 ص
مفاهيم اقتصادية.. ما هو التأمين التكافلى؟ المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب: مدحت عادل

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أخذ مفهوم التأمين التكافلى يتسع تدريجيًا فى الاقتصاد المصرى بين المواطنين، باعتباره أحد أدوات التأمين، فما هو مفهوم التأمين التكافلى وما هى المبادئ الخاصة به؟

التأمين التكافلى:

تعنى كلمة تكافل ضمان كفالة الناس بعضهم لبعض أو الضمان المشترك والمتبادل، والتأمين التكافلى مبنى على نظام التبرع الذى يجعل هذا التأمين خاليًا من الجهالة ومن القمار، فكل مشترك فى نظام التأمين التكافلى يطلب الحماية عليه أن يخلص النية فى مساعدة المشتركين الآخرين عند تعرضهم للمخاطر.

مبادئ التأمين التكافلي:

ويستند التأمين التكافلى إلى مبادئ التعاون المتبادل والمسئولية المشتركة والضمان المشترك، وبناء عليه تكون مبادئ التأمين التكافلى الإسلامى كما يلى:

-حملة وثائق التأمين التكافلى يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل مصلحتهم.

-كل حامل وثيقة تكافل يدفع اشتراك (قسط) لمساعدة من يحتاج من المشاركين الآخرين فى صندوق التكافل.

-المسئولية عن الخسائر يتحملها كل المشتركين فى صندوق التكافل دون استثناء.

-غير مسموح لأى من المشاركين باستغلال الاخرين.

ويتم ممارسة التأمين التكافلى سواء فى تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات بإصدار وثائق تأمين تكافلية لتغطية الأخطار المختلفة التى يتعرض لها الأفراد فى أشخاصهم أو ممتلكاتهم.

عقد التكافل:

عقد التأمين التكافلى هو عقد يلتزم فيه المؤمن نيابة عن المؤمن لهم بأن يؤدى إلى المؤمن له، أو المستفيد مبلغًا من المال أو أى عوض فى حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، أو تحقق الخطر المبين فى العقد وذلك مقابل مبلغ محدد يؤديه له المؤمن على وجه التبرع لمقابلة التزامات المؤمن.

 


التأمين التكافلى

اخبار الاقتصاد

مفاهيم اقتصادية

مبادئ التامين

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