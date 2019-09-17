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مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:00 ص
مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه اكتئاب الخريف
كتبت فاطمة خليل

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مع دخول فصل الخريف والشتاء يزداد الشعور بالاكتئاب والحزن، وهو ما يسمى "الاضطراب العاطفى الموسمى" أو "اكتئاب الشتاء"، الذى يمكن أن يتطور ليصبح مرضاً بدلاً من أن يصبح حالة مرتبطة بموسم معين، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض اكتئاب الخريف، وفقاً لموقع "Health nation".

واكتئاب الشتاء يصيب الشخص بالخمول والحزن والاكتئاب، نتيجة غياب الشمس وبرودة الجو، خاصة أن الشمس تمد الجسم بفيتامين د الذى يساعد فى تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

ويمكن أن تجعل الأجواء الرمادية الكئيبة شديدة البرودة أى شخص يشعر بالخمول قليلاً، لكن الاضطراب العاطفى الموسمى يتجاوز الاكتئاب العادى، وهو حلقة اكتئابية تنجم عن التغيرات الموسمية، وعادة ما تكون الأشهر الباردة فى الخريف والشتاء.

 

 

أعراض الاكتئاب الموسمى
 

أعراض الاضطراب العاطفى الموسمى خلال أشهر الشتاء هى نفسها أعراض الاكتئاب، وتشمل:

-عدم الاستمتاع بالأنشطة التى كنت تستمتع بها.

-نقص الطاقة.

-الانسحاب والعزلة.

-الإفراط فى الطعام.

-زيادة الوزن عن غير قصد.

- الرغبة فى تناول الكربوهيدرات.

بالنسبة لتشخيص الاضطراب العاطفى الموسمى، يجب أن تكون هذه الأعراض موجودة لعدة أسابيع أو حتى أشهر، وليس لبضعة أيام فقط.

قد لا تفكر فى العثور على علاج للاضطراب العاطفي الموسمي لأنك تعرف أن فصل الشتاء مؤقت فقط ، لكن هذا خطأ، لأن هذا المرض قد يستمر معك لفترة طويلة ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من اضطرابات الاكتئاب المزمنة.

وعادة ما يتم علاج الاضطراب العاطفى الموسمى بإحدى الطرق التالية: الأدوية المضادة للاكتئاب، العلاج النفسى، العلاج بالضوء.


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