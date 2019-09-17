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مطران الأقصر الكاثوليكى يترأس القداس الإلهى بجراجوس فى قنا.. صور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:30 م
مطران الأقصر الكاثوليكى يترأس القداس الإلهى بجراجوس فى قنا.. صور الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك
كتبت سارة علام

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ترأس  الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك اليوم صلاة القداس الإلهى الاحتفالى بالمناولة الاحتفالية،  فى كنيسة العائلة المقدسة بجراجوس. 

 وشارك في صلاة الذبيحة الإلهية الأب روفائيل راعي الكنيسة، حيث قدمت الكنيسة خمسة من أبنائها وبناتها ؛ لكي ينالوا سر القربان المقدس.

أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول فى سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة. يعتبر هذا الطقس حدث هام في حياة الكاثوليك الدينية حيث يتعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الكاثوليكية.

التقاليد المحيطة بالمناولة الأولى غالبًا ما تشمل تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، وعادًة ما يتم ارتداء ملابس خاصة.

الملابس غالبًا ما تكون بيضاء ترمز بحيث ترمز إلى النقاء، و الفتيات غالبًا ما يرتدين الثياب الفاخرة  فضلًا عن اكليل من الزهور، وعادًة ما يتم إهداء الهدايا ذات الطابع الديني، مثل المسابح، كتب الصلاة، بالإضافة إلى التماثيل الدينية والرموز.

 

 


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كاثوليك

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