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مصرع طالب وإصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة بدار السلام سوهاج

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:31 ص
مصرع طالب وإصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة بدار السلام سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام بسوهاج انقلاب سيارة على الطريق ووجود متوفى ومصابين تم رفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

 

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الزراعى الشرقى بنجع العريان دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

 

أنتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة قنا قيادة أبو بكر ا ا - 36 سنة سائق ويقيم دائرة قنا أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الخلفى الأيسر، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

 

نتج عن الحادث وفاة محمد ن ح ا 17 سنة طالب وإصابة قائد السيارة وعلى ا م ا 57 سنة عامل، ومحمود ث م 20 سنة عامل، وداليا ن ح 19 سنة طالبة، ومحمد خ م31 سنة عامل ومنصور ا ر 30 سنة عامل، وأشرف م ن ا 30 سنة عامل وجميعهم يقيمون دائرة قنا " كسور وجروح متفرقة بالجسم "من مستقلى السيارة.

 

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبو تشت المركزى وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة.


سوهاج

محافظة سوهاج

مديرية امن سوهاج

حادث مرورى

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