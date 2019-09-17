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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لاختيار وظائف نائب رئيس مدينة من بين 104 متقدمين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:58 م
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لاختيار وظائف نائب رئيس مدينة من بين 104 متقدمين الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعاً باللجنة العليا للقيادات برئاسته، وعضوية كل من الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، وفتحى الدسوقى مدير مديرية القوى العاملة، والدكتور محمد عبد الفتاح محمد رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، وذلك لشغل بعض وظائف نائب رئيس مدينة ومركز وحى.

 

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن الاختيار يأتى فى ضوء المعايير والشروط المطلوبة من حيث القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى والمقترح التطويرى واجتياز الاختبار التحريرى والسمات الشخصية والنظر فى الاختيار ما بين المتقدمين.

 

جدير بالذكر، أنه تم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى يونيو الماضى وقد تم تقسيم الجلسات إلى سبع جلسات، وتعد هذه الجلسة الثانية حيث تم مقابلة 15 من العاملين بمجلس مدينة بنها وطوخ إذ يبلغ إجمالى المتقدمين حوالى 104 متقدمين .


اخبار القليوبية

لجنة اختيار القيادات بالقليوبية

محافظ القليوبية

وظيفة نائب رئيس مدينة

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