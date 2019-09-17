محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارع شهاب بالعجوزة ودهان العقارات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشارع شهاب، التى تنفذها المحافظة فى إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضارى اللائق.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل تطوير الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات اضافه الى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبى الشارع وتركيب بلاط انترلوك به ليتماشى مع الشكل الجمالى للشارع مع ازالة أي اشغالات او تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة، لافتا إلى أنه سيتم دعم الشارع بأعمدة انارة حديثة ( ليد ) استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بمتابعة يومية للشركه المنفذة للأعمال والتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال بجودة عالية ووفق الجدول الزمنى المحدد.

جاء ذلك خلال جوله المحافظ فى أحياء الدقى والعجوزة حيث تفقد راشد شارع محى الدين أبو العز، مؤكداً أن الشارع سيشهد أعمال تطوير خلال الأيام المقبلة، حيث تدرس المحافظة حاليا الاستقرار على الشكل النهائى لأعمال التطوير بما يضمن تحقيق الشكل الجمالى بالشارع والسيولة المرورية باعتبارة أحد أهم الشوارع بحى الدقى.

وشملت جوله المحافظ تفقد أعمال طلاء العقارات بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والوراق ومدينة كرداسة ومركز أوسيم حيث وجه المحافظ بالالتزام بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من أعمال طلاء العقارات بالألوان المحددة.

كما وجه المحافظ بتغير طلاء عدد من العقارات بنطاق الطريق الدائرى لعدم الالتزام باللون المحدد للطلاء مما يأثر على المظهر الجمالى الذى أصبح عليه الطريق ومحاسبة المقصرين عن ذلك.