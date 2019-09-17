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محافظة القاهرة توقع بروتوكولا لتوصيل المرافق لعقارات أراضى الدولة المقننة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:00 ص
محافظة القاهرة توقع بروتوكولا لتوصيل المرافق لعقارات أراضى الدولة المقننة خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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يوقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لتمويل مستحقات تقنين الاوضاع وتوصيل المرافق للعقارات التى تم تقنينها، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وكانت محافظة القاهرة تمكنت من استرداد مليون متر و747482 مترا بأحياء المنطقة الجنوبية، و436943 مترا بأحياء المنطقة الشرقية، و32410 أمتار بأحياء المنطقة الشمالية، واسترداد 6071 مترا بأحياء المنطقة الغربية، بإجمالى 2 مليون و222906 أمتار مربعة على مستوى المحافظة، خلال الموجة الـ13 لاسترداد أراضى الدولة.

من جانبه طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء باستمرار حملات استرداد الأراضى، ورصد الأراضى التى لم يستكمل واضعى اليد إجراءات تقنينها او سداد حقوق الدولة، وكذلك الذين لم يتقدموا بطلبات التقنين، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال كافة الأراضى التى تم استردادها بالشكل الأمثل لخدمة المواطنين.


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