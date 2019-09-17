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مالطا ترفض قبول 90 مهاجرا أنقذهم خفر السواحل الإيطالى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:10 م
مالطا ترفض قبول 90 مهاجرا أنقذهم خفر السواحل الإيطالى أرشيفية
أ.ش.أ

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رفضت مالطا، اليوم الثلاثاء، قبول 90 مهاجرا أنقذتهم سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالى فى منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، ما قد يؤدى إلى مواجهة محتملة مع الحكومة الإيطالية الجديدة.

ونقلت شبكة "يورونيوز" عن خفر السواحل الإيطالى أنه تم نقل المهاجرين من قارب غرق قبالة سواحل ليبيا بناء على طلب من مركز تنسيق الإنقاذ المالطى.

وأشار خفر السواحل إلى أن السفينة كانت تقل المهاجرين إلى المياه المالطية، لكن مالطا رفضت إرسال سفينة لنقلهم.

وتأتي الواقعة قبل اجتماع فى مالطا الأسبوع المقبل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبى لمناقشة آلية جديدة لتوزيع المهاجرين.


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