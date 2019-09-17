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مؤسسة النفط الليبية: طاقة تخزين ميناء رأس لانوف عند أعلى مستوى منذ 2006

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:47 م
مؤسسة النفط الليبية: طاقة تخزين ميناء رأس لانوف عند أعلى مستوى منذ 2006 المؤسسة الوطنية للنفط الليبية
رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا اليوم الثلاثاء إنها زادت طاقة تخزين النفط الخام فى ميناء رأس لانوف 500 ألف برميل، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2016.

وقالت المؤسسة إن وحدتها شركة الهروج للعمليات النفطية استبدلت الخزان رقم 7 البالغة سعته 500 ألف برميل من النفط الخام.

كانت مؤسسة النفط قالت فى يونيو 2018 إن طاقة التخزين فى ميناء رأس لانوف تراجعت إلى 400 ألف برميل بعد اشتعال النيران فى صهريج نفط خام ثان وسط قتال بين فصائل متناحرة للسيطرة على مرفأى تصدير رئيسيين.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمؤسسة النفط للحصول على تعليق.

 

 


ليبيا

النفط الليبى

ميناء رأس لانوف

المؤسسة الوطنية للنفط

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