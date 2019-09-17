للطالب المستجد بجامعة الأزهر.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

للطالب المستجد بجامعة الأزهر.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للكليةالثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:30 ص
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3- بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق وصورتين لها والطالب عليه أن يتوجه فى موعد أقصاه 15 يومًا من معرفة ترشيحه.