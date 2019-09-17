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للطالب المستجد بجامعة الأزهر.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:30 ص
للطالب المستجد بجامعة الأزهر.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية جامعة الازهر
كتب لؤى على

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حددت جامعة الأزهر الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية الذين تلقوا بطاقات الترشيح للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019-2020، والتى بدأت الأحد، وعلى جميع الطلاب الذهاب إلى الكليات التى رشحوا إليها ومعهم المستندات التالية:
 

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية وصورتين لها ويمكن الحصول من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورتين لها ويمكن استخراجها من أى سجل مدنى أو مكتب بريد.

3- بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق وصورتين لها والطالب عليه أن يتوجه فى موعد أقصاه 15 يومًا من معرفة ترشيحه.

4- صورتين للبطاقة الشخصية إذا مر 15 يوما ولم يتقدم الطالب بالمستندات يعتبر متنازل عن الالتحاق بالجامعة.

5- صور شخصية 4×6.

6- استمارة 2 جند و6 جند للذكور من أقرب قسم شرطة أو مديرية أمن.

7- توضع الأوراق فى دوسيه أو ملف وتسلم لشئون الطلاب بالكلية.

 
 

جامعة الازهر

تنسيق جامعة الازهر

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

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