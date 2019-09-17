كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

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أبلغت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أول حالة لحمى الخنازير الأفريقية فى مزرعة فى مدينة باجو بإقليم كيونج كي.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة أنها أكدت أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية صباح اليوم. ويصيب الفيروس شديد العدوى خنازير المزارع وينتقل عبر فضلات الخنازير المصابة وتناول الطعام الملوث والاتصال المباشر مع الخنازير البرية.

يذكر أن المرض لا يؤثر على البشر، غير أنه قاتل للخنازير، ولا يوجد أى لقاح أو علاج له، ويؤدى إلى نفوق الحيوانات المصابة بنسبة 100 فى المائة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت - فى 30 مايو الماضى - عن الإبلاغ عن أول حالة لحمى الخنازير الأفريقية. وسبق أن المرض انتشر فى العام الماضى فى الدول الآسيوية المجاورة مثل الصين وفيتنام وميانمار.