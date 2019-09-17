قطع المياه عن مناطق بحي شرق وغرب والمنصورة 6 ساعات.. غدا

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن أجزاء من حي شرق وغرب ومركز المنصورة بدءا من الساعة 11 مساء غد الأربعاء، وحتى الساعة 5 صباح بعد غد الخميس.

وتشمل المناطق المتأثرة بانقطاع المياه مستشفى التأمين الصحي، والمستشفى العسكري، ومنطقة مصانع سندوب، والمستشفى الدولي، وطريق السنبلاوين حتى قرية البقلية، والوحدات المحلية بنقيطة وكوم الدربي وبرق العز .

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال الصيانة لخط الطرد الرئيسي لمحطة مياه شرق بقطر 500 ملليمتر حديد، وإيقاف محطة مياه شرق المنصورة عن العمل حتى انتهاء الصيانة.

وأشارت الشركة إلى أنها اختارت هذا التوقيت ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا، والخامسة فجرا؛ لتتناسب مع ظروف استخدام المواطنين للمياه قدر الاستطاعة، و لانخفاض الضغط على استهلاك المياه في تلك الفترة، لافتة إلى الحرص على الإعلان قبل موعد الإنقطاع بفترة كافية؛ ليتخذ المواطنين احتياطاتهم وتوفير القدر الكافي من المياه لاستخدماتهم لحين عودة ضخ المياه بشكل طبيعي بعد انتهاء أعمال الصيانة.