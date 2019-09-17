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"قضاء أبوظبى" تحذّر من مخاطر عدم الالتزام بقوانين السير والمرور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:39 م
"قضاء أبوظبى" تحذّر من مخاطر عدم الالتزام بقوانين السير والمرور قضاء الإمارات يستعرض الجهود للحد من الحوادث المرورية
محمد عبد المجيد

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حذرت دائرة القضاء فى أبوظبى، من مخاطر عدم الالتزام بقوانين السير والمرور، خلال محاضرة توعية نظمتها بعنوان "مخالفات السير والمرور"، ضمن مبادرة "مجالسنا" الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شئون المجالس بديوان ولى عهد أبوظبى، وذلك انطلاقاً من توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الإستراتيجية المتمثلة بالمساهمة فى الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلى والدولى.
 
و وفقا لموقع "الإمارات اليوم" تناولت المحاضرة، التى استضافها مجلس عبدالله مهير الكتبي، بمنطقة المشرف، الآثار السلبية الناجمة عن حوادث السير جراء عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، وما يشكله قيادة السيارة بطيش وتهور من خطورة على حياة مستخدمى الطريق والتسبب فى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
 
واستعرض مدير نيابة مرور أبوظبى، العامر العامرى، الجهود التى تبذلها الدولة للحد من الحوادث المرورية، عبر إجراء التعديلات على التشريعات والقوانين المنظمة للسير والمرور، مشيراً إلى أهمية برامج التوعية لما لها من دور فى تعزيز المعرفة ونشر الوعى، بما يسهم فى زيادة نسبة الالتزام بقوانين المرور وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، وخفض أعداد المخالفات التى ينجم عنها حوادث خطرة، ولاسيما بين فئة الشباب.
 
وتطرق، إلى جدوى تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية، بديلاً عن عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، ودورها فى تقويم سلوك منفذيها وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية.
 

الامارات

ابوظبى

مخالفات المرور

قوانين المرور

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