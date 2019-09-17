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فيديو.. "الإسكان" تكشف تفاصيل بدء حجز وحدات مشروع "سكن مصر"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:48 م
فيديو.. "الإسكان" تكشف تفاصيل بدء حجز وحدات مشروع "سكن مصر" عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه يمكن التوجه لحجز وحدات "سكن مصر"، في 7 مدن، بداية من يوم 24 سبتمبر، ويمكن الدفع عبر الموقع الالكترونى .

وأضاف خطاب ، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد: "يمكن لأي شخص معاينة موقع الوحدات السكنية قبل الشراء، ولا نطرح الوحدات قبل الانتهاء منها "، متابعا: "يمكن أيضا اختيار حجز وحدة معينة عن طريق الموقع الالكتروني".

وأوضح المتحدث باسم الإسكان شروط الحجز، وهي: "يجب أن يكون المتقدم لحجز الوحدة لم يسبق له الاستفادة بمشروعات السكن الاجتماعي، وذلك لاتاحة  الفرص للجميع، وباقي الشروط موضحة بالتفصيل على الموقع الالكتروني"، مشيرا إلى أن الوحدات مطروحة للجميع، ولا تخص فئة عمرية بعينها.

 

 


الاسكان

سكن مصر

عزه مصطفى

السكن الاجتماعى

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