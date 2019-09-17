فرص الاستثمار بصناعة الحديد السعودية على طاولة المؤتمر الدولى للصلب

كتب وكالات

قال إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المؤتمر السعودى الدولى الأول للحديد والصلب سيلقى الضوء على الفرص الاستثمارية فى صناعة الحديد بالسعودية، بحسب العين الاماراتية.

وتابع الخريف أن فرص الاستثمار ستتضمن تطوير المنتجات الحالية من خلال شراكات مع شركات عالمية لها خبرة فى هذا المجال، قادة صناعة الحديد بالعالم على موعد مع المؤتمر السعودى الدولى للصلب

ورعى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الإثنين، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر "السعودى الدولى الأول للحديد والصلب" الذى تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد المنبثقة من مجلس الغرف السعودية فى مدينة الرياض، وبدأت فعاليات اليوم الأول باستقبال ضيوف المؤتمر الذى تجاوز عدد المشاركين فيه أكثر من 800 مشارك من داخل المملكة وخارجها.

ويتحدث فى المؤتمر أكثر من 43 متحدثا يمثلون 23 دولة، ومشاركة 46 شركة من كبرى شركات العالم المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب سواء محلية أو عالمية، وأشاد الخريف بالحضور فى فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السعودى الدولى الأول للحديد والصلب.

وأوضح أن صناعة الحديد من أهم الصناعات التى تحاول الدول أن تملكها كونه يُبنى عليها العديد من الصناعات، وأن المملكة العربية السعودية تمتلك صناعة قوية، فصناعة الحديد تبلغ تقريبا 14 مليون طن.