سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:00 ص
غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير طريق "القاهرة - السويس"
كتب: أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم غلق مدخل المدينة رقم (2) الواقع على طريق (القاهرة /السويس) الصحراوى، وذلك نظراً لحاجة العمل بالطريق الداعم وتعارض (الدخول والخروج) مع المدخل المذكور، وفى ضوء أعمال التطوير الجارية بطريق السويس.
 
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم التنسيق لتحديد موعد الغلق وتم الإتفاق وتحديد، اليوم الثلاثاء، لغلق المدخل (دخول/خروج) وإعادة فتحه عقب الإنتهاء من الأعمال.
 
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى أن سكان ورواد المدينة القادمين من اتجاه القاهرة يمكنهم الدخول من مدخل رقم (1) وعلى القادمين من اتجاه السويس الدخول من مدخل (3).
 
وأهاب رئيس الجهاز بمستخدمى الطريق توخى الحذر وتهدئة السرعة حرصا على سلامتهم في ظل الأعمال الجارية.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

أبرز 10 مشروعات قوانين مؤجلة للحسم فى الدور البرلمانى الخامس

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

هل يكره يهود الحريديم المرأة؟.. فيديو لحفل زفاف يكشف الحكاية

"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تختار البنك إللى تتعامل معاه؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

غدًا.. آخر فرصة لتقدم طلاب الشهادات الأجنبية فى "تقليل الاغتراب"

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

4 خطوات يستخدمها الإخوان فى صناعة الشائعات ضد الدولة المصرية.. تعرف عليهم

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

غلق مدخل مدينة الشروق بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوى لأعمال التطوير

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

تعرف على حالات سريان قانون "جرائم الأنترنت" على الأجانب خارج البلاد

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

التعليم: قبول 200 طالب فقط بمدرسة التكنولوجيا للحلى والمجوهرات بالعبور

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

مكرم محمد أحمد: هناك التزام كبير من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة