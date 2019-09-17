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طلائع "الشباب و الرياضة " بالاسكندرية ينظمون حملات لتجميل الشوارع

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:14 م
طلائع "الشباب و الرياضة " بالاسكندرية ينظمون حملات لتجميل الشوارع جانب من حملات النظافة
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية حملات نظافة شاملة، بمراكز الشباب وتجميل الشوارع المحيطة، بمشاركة الطلائع بتلك المراكز، حيث تم انطلاق المبادرة من مركز شباب الحرية، والسيوف والظاهرية والعمراوى، من خلال إدارة الطلائع بقيادة عادل فوزى مدير الادارة، وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة.

 

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية الشباب والرياضة، إلى أنه من المقرر أن تمتد تلك الحملات لتشمل مراكز شباب العبور ،وطوسون شرق الإسكندرية، حيث تأتى تلك الحملات، للتأكيد على ضرورة لاهتمام بالنشىء وتوعيتهم بمشاكل البيئة المحيطة لرفع الوعى البيئى، لدى الطلائع وخلق كوادر بيئية واعية من الطلائع الذين هم شباب الغد وعماد المستقبل.

 

ويتضمن برنامج الحملات ،ندوات توعية للطلائع عن النظافة وكيفية فصل المخلفات العضوية والصلبة، وكيفية الربح من المخلفات الصلبه وجمعها وبيعها للاستفادة المادية .

 

و أكدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، على أن تلك الحملات من المقرر استمرارها على مدار شهر سبتمبر لتظل الإسكندرية معشوقة التاريخ والنبض الذى ينبض بالحضارة والعراقة على مر الزمان.

 

 

 


الاسكندرية

الشباب و الرياضة

حملات نظافة

مراكز الشباب

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