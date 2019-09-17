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ضبط 650 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الجيزة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:15 م
ضبط 650 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الجيزة دقيق _ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على تاجر لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، وتجميعه كميات من الدقيق البلدى المدعم، لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر.
 
ضبط بحوزة المتهم، 650 كيلو من الدقيق المدعم قبل بيعها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
كما شن ضباط مباحث التموين، حملة أمنية، لضبط حائزي المواد الغذائية مجهولة المصدر، وإعادة الانضباط للأسواق.
 
أسفرت الحملة عن تحرير 76 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 

حملة تموينية

غش تجاري

دقيق مدعم

السوق السوداء

أمن الجيزة

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