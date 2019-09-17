ضبط 53 قضية تموينية بينها طن أعلاف مجهول المصدر بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، وذلك برئاسة العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين، وذلك لتحقيق أقصى رقابة تموينية على الأسواق.

وقد أسفرت جهود الحملة التى تم تنفيذها بدائرة المراكز والأقسام، عن ضبط 53 قضية تموينية، منها "سامح ن ر ع" 26 سنة، مدير مسئول مصنع أعلاف بأخميم، ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط طن خامات تصنيع أعلاف.

وتم ضبط "حازم م ا ع" 35 سنة، صاحب مخبز بلدى، ويقيم دائرة مركز دار السلام، لإستيلائه على 3 شيكارة دقيق من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و5 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و3 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و7 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضيتى عدم صرف بون خبز للمواطنين، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وجار الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.