ضبط 1282 كيلو سلع مدعمة فى حملة تموينية بمحافظة الغربية

الغربية - محمد طارق

شن ضباط مباحث تموين مديرية أمن الغربية، حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستخدام بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، بنتائج الحملات التى شنها ضباط مباحث التموين، والتى أسفرت عن ضبط 782 كجم سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء بقرية سنباط بمركز زفتى لدى بقال تموينى، 350 كجم دقيق مدعم قبل بيعه سوق سوداء بالمحلة، 150 كجم دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالسنطة، 614 عبوة مواد غذائية بمخزن بطنطا، 8 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحل بقالة بطنطا، 150 كجم حلوى غير صالحة للاستهلاك بمحل بقالة بطنطا.

كما تم ضبط 3 مخابز تتلاعب بوزن رغيف الخبز المدعم، 50 كجم طحينة غير صالحة للاستهلاك بسرجه بالسنطة، 10 إسطوانات غاز مدعم بإحدى قرى زفتى، 1300 صاروخ ألعاب نارية بمكتبة بسمنود.

كما تم تحرير 33 قضية عدم حمل شهادات صحية ، 12 قضية عدم إعلان أسعار، 2 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات، 1 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص.