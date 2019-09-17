ضبط تشكيل عصابى أثناء التنقيب عن الآثار بحوزته عدد من القطع الآثرية بأسيوط

أسيوط هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والاثار بأسيوط، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة، من ضبط تشكيلا عصابيا أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن عامل بدائرة قسم أول أسيوط، وعثر بالمكان على 2 تاج عمود عليه رسومات وزخارف من العصر الفرعونى، كما عثر على 3 أنفوره فخارية من العصر الرومانى.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام هيثم . س . م . 35 سنة عامل ويقيم بدائرة قسم أول أسيوط بالحفر والتنقيب عن الاثار داخل مسكنه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الاثار، والعميد أحمد رفعت، مفتش مباحث المنطقة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العميد أحمد رفعت، العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث الاثار بأسيوط.

واستهدف مفتش مباحث المنطقة ورئيس مباحث الأثار بأسيوط، مسكن المتحرى وتم ضبط "محمد . م . ا" 36 سنة تاجر ويقيم القليوبية، و"أشرف . ع . ب . إ" 36 سنة عامل ويقيم بمركز أسيوط، و"سيد. ش. س" 36 سنة عامل، ويقيم محافظة الشرقية، و"كارم . أ . م" 34 سنة يقيم مركز أسيوط،و"محمد . أ . ع" 31 سنة عامل، ويقيم أسيوط ، و"فؤاد . م . ب" 46 سنة عامل ويقيم أسيوط، و"محمد . ب . إ" 32 سنة حاصل على ثانوية أزهرية، ويقيم أسيوط، و"أحمد . ع " 44 سنة عامل، ويقيم أسيوط.

وبفحص ومعاينة المكان، عثر على حفر بعرض 2 متر تقريبا وعمق 7 أمتار وعثر على أدوات الحفر والتنقيب وعثر على 2 تاج عمود عليه رسومات وزخارف من العصر الفرعونى و3 أنفوره من الفخار من العصر الرومانى.

وعلى جانب أخر، أفادت لجنة الآثار أن القطع الموجودة أثرية وأن مكان الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر، وأن القطع الآثرية بقصد الاتجار، وحرر محضرا بالواقعة برقم 5252 إدارى قسم أول أسيوط، وتم التحفظ على المسكن تحت تصرف النيابة العامة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.