صور.. مسطحات خضراء ومنطقة عائلات وكافيتريات ضمن تطوير كورنيش النيل بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل، والتى تمتد بطول 150 مترًا، وتضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات، ودورات مياه عامة.

محافظ المنيا يتفقد تطوير كورنيش النيل

ووجه المحافظ بالإسراع فى إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير ومراعاة كافة الملاحظات، حتى يكتمل الشكل العام للكورنيش .

وأوضح المحافظ، أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم، لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازى مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وكان المحافظ قد افتتح أعمال تطوير المرحلة الأولى يوليو الماضى، وجارٍ العمل حالياً فى الأعمال النهائية للمرحلة الثانية .



أعمال تطوير كورنيش النيل بالمنيا



كورنيش النيل بالمنيا