سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مسطحات خضراء ومنطقة عائلات وكافيتريات ضمن تطوير كورنيش النيل بالمنيا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:36 ص
صور.. مسطحات خضراء ومنطقة عائلات وكافيتريات ضمن تطوير كورنيش النيل بالمنيا محافظ المنيا يتفقد تطوير كورنيش النيل
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل، والتى تمتد بطول 150 مترًا، وتضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات، ودورات مياه عامة.

 

محافظ المنيا يتفقد تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يتفقد تطوير كورنيش النيل

 

ووجه المحافظ بالإسراع فى إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير ومراعاة كافة الملاحظات، حتى يكتمل الشكل العام للكورنيش .

وأوضح المحافظ، أن مشروع تطوير الكورنيش من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، وذلك لتحويله لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم، لافتاً إلى أنه جارٍ حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازى مع أعمال تطوير الكورنيش بمراحله الثلاث، لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وكان المحافظ قد افتتح أعمال تطوير المرحلة الأولى يوليو الماضى، وجارٍ العمل حالياً فى الأعمال النهائية للمرحلة الثانية .

أعمال تطوير كورنيش النيل بالمنيا
أعمال تطوير كورنيش النيل بالمنيا

 

 
كورنيش النيل بالمنيا
كورنيش النيل بالمنيا

 

محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل
محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل

 


كورنيش النيل

تطوير كورنيش النيل بالمنيا

محافظ المنيا

مشروع تطوير كورنيش النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة