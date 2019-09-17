صور.. رئيس مدينة الطود ووكيل الصحة يناقشان أزمة الصرف بمستشفى العديسات الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود شرقى الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور العميد يحى عبد المنعم عبد الرشيد رئيس الجهاز التنفيذى لمحافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الشئون الصحية بالأقصر، والدكتور محمود عبد الناصر مصطفى مدير الإدارة الصحيه بالطود والقائم بأعمال مدير مستشفى العديسات المركزي، والدكتور الحسينى أمام مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، والدكتور عمرو سليم وكيل الإداره الصحية بالطود، والمهندس رفيق فهمى أحمد مدير الأعمال بالجهاز، والمهندس أحمد صالح حسين مهندس بالجهاز.

وناقش رئيس المدينة خلال اللقاء، بحث كافة تفاصيل تجهيزات المستشفى الجديدة لخدمة المدينة، بجانب مشكلة الصرف الصحى بالمستشفى وتقرر تجهيز تقرير لعرضه على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لوضع الخطط المناسبة لحل تلك الأزمة فى أقرب وقت.

وكان قد أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن مستشفى العديسات الجديدة ستكون متخصصة فى مرضى القلب "للأطفال، والكبار"، سواء كانت لعمليات جراحية أو لعمليات قسطرة، فضلاً عن علاج جميع أمراض القلب، مشيراً إلى أن تكلفة المستشفى الإجمالية بلغت 409 مليون جنيه، منها 259 للإنشاءات و150 للتجهيزات الطبية، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة المشروعات الكبرى، حيث من المنتظر الإنتهاء من التجهيزات بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن هذه المستشفى تعد أول تجربة لتشغيل مستشفى بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة ستتحمل التكلفة الإنشائية والتجهيزية بأفضل أجهزة طبية عالمية فى جراحات القلب مثل جهاز القسطرة القلبية، ومقطعية على شرايين القلب، وموجات فوق صوتية، ورنين مغناطيسى، ورسم قلب وسونار متحرك، وأجهزة معملية، وكيميائية، ومناعية، وميكروبيولوجية، وبنك دم، حيث أن جمعية الأورمان ستقوم بإدارة وتشغيل المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة، مؤكداً أن وزارة الصحة وجهت بسرعة اختيار الفرق الطبية ورؤساء الأقسام ومديرى المستشفى الذين سيعملون بالمستشفى وفقاً لأفضل الخبرات والمهارات، وأن المستشفى ستقدم خدمة طبية عالية الجودة بدون تحمل المرضى أى تكلفة مالية إضافية.



رئيس مدينة الطود ووكيل الصحة يناقشان أزمة الصرف بمستشفي العديسات الجديدة



رئيس مدينة الطود ووكيل الصحة يناقشان أزمة الصرف بمستشفي العديسات الجديدة



رئيس مدينة الطود ووكيل الصحة يناقشان أزمة الصرف بمستشفي العديسات الجديدة



رئيس مدينة الطود ووكيل الصحة يناقشان أزمة الصرف بمستشفي العديسات الجديدة