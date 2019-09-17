صور .. حملة لرفع المخلفات والرتش من منطقة حديقة الفروسية بحى ثالث بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، لليوم الرابع على التوالى، بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال رفع وإزالة تجمعات المخلفات والرتش والقمامة بمنطقة حديقة الفروسية أمام مبنى إذاعة وتليفزيون القناة وأعمال التسوية للتربة، والتى تتم بالمشاركة المجتمعية ويشارك بها معدات وآليات مديرية الطرق والنقل وشركة المقاولون العرب، إلى جانب أجهزة ومعدات المركز والمدينة والعاملون بالأحياء، وذلك من أجل الإسراع فى إنهاء تطهير المنطقة بالكامل، استعدادا لإعادة تأهيلها والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة.

ورافق نائب المحافظ خلال تفقده للمنطقة العميد أحمد شعيب رئيس حى ثان ومحمد صابر نائب رئيس حى ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية.



نائب المحافظ أثناء الجولة



المهندس أحمد عصام ورئيس المدينة



أعمال تطهير حديقة الفردوس



نائب المحافظ يتابع أعمال التطهير



إزالة الرتش والمخلفات من الحديقة